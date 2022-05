Fi: Carfagna, partito sta bene ma no a parole in più e polemiche

NAPOLI, 17 MAG - "Io penso che in questo momento FI abbia rilanciato e stia rilanciando molto bene la sua iniziativa all'esterno e ne sono prova le iniziative a Roma e quella di questo prossimo fine settimana a Napoli. Probabilmente bisogna lavorare per trovare un equilibrio interno migliore, ogni parola in più non aiuterebbe la ricerca di soluzioni e alimenterebbe polemiche che in questo momento danneggiano l'immagine del partito". Così il ministro per il Sud Mara Carfagna a margine di Techagriculture, conferenza su nuove tecnologie e agricoltura in corso a Napoli, rispondendo ai cronisti sullo stato di salute del partito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA