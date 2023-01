Fiamme in palazzo del Napoletano, 26 intossicati

NAPOLI, 03 GEN - Un incendio è divampato per cause in corso di accertamento poco dopo le 21 in un appartamento di uno stabile al parco Schiano a Portici, in provincia di Napoli. Le fiamme sono divampate al quarto piano dell'edificio per poi estendersi anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori. Ventisei persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici per principi di intossicazione da fumo. Per due di loro è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale, per gli altri è stato sufficiente il soccorso prestato sul posto. Sgomberate 72 persone per 26 nuclei familiari. Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco per domare il rogo.

