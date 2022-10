Fiaso,-14,5% ricoveri 'Con Covid' ma +4,7% 'Per Covid'

ROMA, 26 OTT - Diminuisce il numero generale dei ricoverati Covid negli ospedali sentinella Fiaso (-5%), tuttavia il calo riguarda solo i ricoverati 'Con Covid' (-14,4%), cioè i pazienti arrivati in ospedale per altre patologie ma positivi al tampone pre-ricovero, mentre i ricoveri 'Per Covid' sono aumentati di 10 unità (+4,7%). Secondo l'ultima rilevazione, del 25 ottobre, i non vaccinati rappresentano il 33,3% dei ricoverati in terapia intensiva e il 20% nei reparti ordinari. La restante parte di ricoverati è vaccinata da oltre 6 mesi. Circa il 90% di chi ha contratto l'infezione e si trova in ospedal è affetto da altre patologie. Nei reparti Covid ordinari c'è stato un calo del 6,8%, mentre nelle terapie intensive si trova una nuova oscillazione dei casi con un aumento di poche unità. L'età media dei non vaccinati in rianimazione è pari a 77 anni. Tra i minori di 18 anni ricoverati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella di Fiaso si registra una diminuzione di 8 casi, di entità simile all'aumento della settimana scorsa. "L'oscillazione è continua, ma il numero è sempre molto limitato", commenta la Fiaso. L'andamento generale, per la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, appare "tendente al ribasso", ma "va osservato nel prosieguo del tempo per chiarirne la dinamica". Il calo dei pazienti 'Con Covid' "sembrerebbe accompagnare una diminuzione delle infezioni, il cui effetto sembra riflettersi più lentamente sui 'Per Covid'". In definitiva, il pericolo di una nuova ondata "non è escluso", secondo il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore. Occorre quindi "mantenere alta l'attenzione e monitorare l'insorgenza e la diffusione di nuove varianti e nel frattempo proseguire con la campagna vaccinale per la quarta dose ad anziani, immunocompromessi e più in generale fragili con altre patologie, donne incinte".

