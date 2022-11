Fico, il progetto di autonomia va bloccato, divide il Paese

NAPOLI, 25 NOV - ''Questo progetto di autonomia va bloccato, fermato, non ha alcun senso fatta in questo modo soprattutto se non si superano le questioni della spesa storica e dei lep. Siamo all'assurdità''. Lo ha detto Roberto Fico, ex presidente della Camera, a margine di un flash mob a Napoli in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Fico ha aggiunto: ''L'autonomia, così come la vorrebbe una piccola parte del Paese a rappresentanza Lega, divide la nostra Nazione, divide il Nord dal Sud, divide il Sud dal Nord, chi è più ricco diventa sempre più ricco e chi è povero non ha scampo di soluzione''.

