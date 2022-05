Fico, per ora informativa Draghi in Parlamento, poi vedremo

NAPOLI, 12 MAG - "Il premier Draghi verrà in aula per un'informativa sul viaggio negli Usa giovedì alle 11.30". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico parlando con i giornalisti all'assemblea di Confindustria Napoli. Fico ne ha ricevuto comunicazione dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, D' Inca'. "Draghi sarà prima al Senato e poi alla Camera ", ha aggiunto Fico Alla domanda di un giornalista se ci sarà un voto finale il presidente della Camera ha replicato: "per ora si prevede una informativa, poi vedremo ".

