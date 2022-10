Figlio con problemi psichiatrici uccide padre a coltellate

GENOVA, 09 OTT - Un uomo di 42 anni, con problemi psichiatrici, ha ucciso il padre di 77 anni colpendolo con un coltello. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'abitazione in via Novella sulle alture di Genova Prà. L'uomo era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi è stata la sorella dell'omicida. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Genova. Il quarantaduenne è stato arrestato. La vittima si chiamava Francesco Evangelista, l'omicida Claudio. Il figlio avrebbe aggredito il padre dopo una lite per futili motivi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA