Fincantieri:ricavi crescono(+17%),pesa contesto economico

TRIESTE, 07 NOV - Fincantieri chiude il terzo trimestre 2022 con una buona crescita dei ricavi, a 5.315 mln (+17%) rispetto ai primi nove mesi del 2021 (4.536 mln) e in linea con aspettative di crescita per lo sviluppo del backlog. L'Ebitda è a 172 milioni (330 mln 2021) e Ebitda margin a 3,2%, escluse le attività passanti (7,3% nel 2021). La posizione finanziaria netta è a debito per 3.030 mln (2.238 mln al 31 dicembre 2021), in miglioramento rispetto al 30 giugno 2022 (debito per 3.296mln), coerente con volumi di produzione, investimenti e piano consegne. Sui margini pesa il contesto macro economico e le partite non ricorrenti del primo semestre.

