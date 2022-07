Fincantieri: semestre; aumento ricavi (+16%), perdita 234mln

TRIESTE, 26 LUG - Ricavi in crescita del 16% a 3.510 milioni e risultato netto negativo per 234 mln (positivo per 7mln nello stesso periodo del 2021) che risente di una review del portafoglio di business e da partite non ricorrenti. Sono i conti principali della semestrale Fincantieri al 30 giugno approvati oggi dal CdA. Si manifestano, tuttavia, i primi segnali di ripresa degli ordinativi cruise. L'ebitda è pari a 90 milioni euro (era 219 milioni) e l'ebitda margin a 2,6%, (7,2%). Risultato di periodo adjusted negativo ammonta a 94 milioni (positivo per 49mln). Posizione finanziaria netta è a debito per 3.296 mln (2.238 milioni al 31 dicembre 2021).

