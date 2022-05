Finisce in acqua col camion, operaio muore a Cagliari

CAGLIARI, 31 MAG - Incidente sul lavoro mortale questa mattina nell'area portuale di Cagliari. Un operaio 60enne di Maracalagonis (Città metropolitana ci Cagliari) è caduto con il camion in acqua ed è morto, lungo il pontile del Villaggio Pescatori, in località Giorgino, alla periferia del capoluogo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente stanno lavorando gli specialisti dello Spresal e la Polizia. Da quanto si apprende il 60enne, al volante del camion, stava movimentando del materiale, forse della terra, per il cantiere che si trova poco distante. Forse a causa di una manovra errata, mentre lasciava il pontile, il mezzo è scivolato in mare. È immediatamente scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e gli agenti della Squadra volante. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il 60enne non c'è stato nulla da fare.

