Firmava esenzioni vaccino, arrestato medico No Vax

TORINO, 28 MAR - I carabinieri del Nas di Torino hanno arrestato il medico Giuseppe Delicati per errore determinato dall'altrui inganno e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Le indagini della procura di Torino nei confronti del medico noto per le posizioni No Vax erano iniziate nel settembre 2021, quando aveva manifestato pubblicamente le sue idee contrarie al vaccino ed era emerso un assembramento anomalo di utenti in coda all'esterno del suo studio medico di Borgaro. Delicati è finito nei guai perché rilasciava certificati medici di esenzione dalla vaccinazione Covid senza essere medico vaccinatore.

