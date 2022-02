Fondi Covid per pagarsi Rolex, 22 denunciati

MONZA, 23 FEB - Ventidue imprenditori della provincia di Monza sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di aver percepito contributi a fondo perduto (previsti dal Decreto Rilancio) erogati dall'Agenzia delle Entrate, destinati a imprese colpite da cali di fatturato dovuti al Covid. Secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle, i denunciati avrebbero ricevuto illecitamente oltre 460 mila euro, utilizzati principalmente per acquistare beni di lusso o "godersi la vita". Uno di loro ha ottenuto il denaro e lo ha usato per finire di pagare il finanziamento per l'acquisto di un Rolex.

