Forti piogge a Perugia e nel resto della regione

PERUGIA, 30 SET - Forte grandinata a Perugia nella tarda mattinata e maltempo diffuso in tutta l'Umbria anche oggi, dopo i forti disagi causati nella tarda serata di ieri dai temporali soprattutto nella zona di Foligno, dove una persona è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopassaggio dell'immediata periferia cittadina ed è stata salvata dai vigili del fuoco, ed un fulmine è entrato in una casa dal camino, non provocando tuttavia problemi alle cose, né feriti. Allagamenti a garage e scantinati si sono registrati anche nella zona di Trevi, nello Spoletino, e nel Ternano. La giornata di oggi era cominciata con un cielo poco nuvoloso in quasi tutta la regione, poi è arrivata la pioggia in molti centri. Nel capoluogo, dall'acropoli fino alla periferia, pioggia e grandine (con un forte vento) hanno creato qualche disagio alla circolazione, a causa delle strade allagate. Al momento non vengono comunque segnalati problemi particolari.

