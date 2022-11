Frana Casamicciola: i dispersi diventano 13

Sale ancora il bilancio della frana di Casamicciola. Secondo l'ultimo bilancio dei Carabinieri, sono diventati 13. Ma secondo il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, il numero dei dispersi a Casamicciola sarebbe ancora incerto. "E' una tragedia", spiega."A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili".

«Ho appena sentito il sindaco del Comune di Ischia per esprimere anche ai suoi colleghi la vicinanza del governo nazionale. Seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione dopo che il pluviometro presente sull'isola ha fatto registrare 120 mm di pioggia. Ciò che possiamo dire al momento è che una vasta frana a monte di Casamicciola ha invaso diverse abitazioni. Il numero complessivo dei dispersi è in via di definizione da parte del coordinamento della Prefettura, che è in collegamento anche con tutti i sindaci dell’Isola per l’evacuazione preventiva di altre famiglie». Lo afferma Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile.

