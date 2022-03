Frana in autostrada, tratto A24 ancora chiuso in direzione Roma

PESCARA, 30 MAR - Il tratto dell'autostrada A24 compreso tra i caselli di Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela, inizialmente chiuso in entrambe le direzioni, resta ora interdetto in direzione Roma, mentre è tornato percorribile, con una deviazione nell'area di sosta di Roviano, per chi viaggia verso L'Aquila-Teramo e verso l'autostrada A25. All'origine delle criticità c'è una frana che si è registrata in mattinata: dei grandi massi, caduti dalla montagna, hanno invaso la carreggiata. Si sta ora lavorando per predisporre lo scambio di carreggiata, così da riaprire l'autostrada in entrambe le direzioni. Non si registrano al momento code o disagi particolari. Gli interventi di viabilità sono coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) A24-A25.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA