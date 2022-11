NAPOLI, 26 NOV - Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, portato via dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Sul posto Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA