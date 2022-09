Fratturò naso a moglie con una testata, arrestato a Trieste

TRIESTE, 09 SET - Aveva causato una frattura al naso alla moglie con una testata e poi in ripetuti casi l'aveva percossa, anche davanti ai figli e ad altre persone. Per questa ragione un uomo, cittadino romeno, di 42 anni, dedito all'alcol, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina (Trieste), mentre, a bordo di un pullman diretto in Romania, tentava di fuggire. La donna, stanca delle continue percosse e delle ingiurie, aveva trovato il coraggio di denunciare l'uomo che però era fuggito di casa prima della conclusione del relativo processo a suo carico, in cui è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglie e lesioni gravi. I militari dopo l'arresto hanno condotto l'uomo nel carcere del Coroneo.

