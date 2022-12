Freddo polare in Alto Adige,-21 gradi a Sesto e Val di Vizze

BOLZANO, 12 DIC - E' arrivato il freddo polare in Alto Adige, dopo le nevicate dei giorni scorsi. Sesto e San Giacomo in Val di Vizze si sono svegliate a -21 gradi, mentre Monguelfo e Pennes a -20. In alta montagna la temperatura questa notte è scesa a -24 gradi. Oltre i 700 metri di quota oggi la temperatura non salirà oltre zero gradi, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. L'ondata di freddo - spiega - durerà fino a domani, mentre già mercoledì si registrerà un lieve aumento delle temperature che comunque resteranno invernali.

