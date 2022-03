Fridays for Future manifesta a Bolzano anche per la pace

BOLZANO, 25 MAR - Sui prati del Talvera a Bolzano qualche centinaio di giovani si sono radunati per la manifestazione di Fridays for Future che ha ricordato anche le vittime della guerra in Ucraina con un minuto di silenzio. "Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia". Con queste parole di Gino Strada ha esordito una giovane manifestante, ribadendo poi l'importanza dell'impegno per la pace e per l'ambiente. Sul palco sono intervenuti molti giovani, come anche, in rappresentanza dei sindacati, la segretaria generale della Cgil-Agb Cristina Masera che ha ricordato che i giovani che scendono in piazza per l'ambiente e la pace "non fanno altro che rivendicare il loro diritto al futuro".

