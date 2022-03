Fucili, pistola e munizioni, arrestato 85enne nel Parmense

PARMA, 24 MAR - Aveva in casa nove fucili da caccia calibro 12 di varie marche e modelli, una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 38 e 47 cartucce a pallini calibro 12. Tutto detenuto illegalmente. Protagonista un 85enne di Neviano degli Arduini, comune della montagna parmense, arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni. L'arsenale è stato rintracciato e sequestrato dai Carabinieri che, durante un controllo sul territorio per le verifica delle armi regolarmente denunciate, hanno scoperto le armi che l'anziano, secondo una prima verifica, deteneva da almeno dieci anni senza nessuna certificazione. L'85enne non ha saputo giustificarne né la provenienza né il possesso.

