Funerali volontaria travolta da albero durante incendio

CIVIDALE DEL FRIULI, 28 LUG - Sono stati celebrati oggi, nel Duomo di Cividale del Friuli (Udine), i funerali, in forma solenne, dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Elena Lo Duca, deceduta lo scorso 21 luglio nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio nel comune di Prepotto, dove era intervenuta in qualità di coordinatore della Sezione della Protezione Civile locale. La cerimonia funebre è stata officiata dal Vicario del Vescovo di Udine, Monsignor Guido Genero unitamente al Cappellano della Polizia di Stato, don Olivo Bottos e dal parroco di Prepotto, Padre Andrea Cereser. Alle esequie, oltre alle locali autorità civili e militari, era presente il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi, in rappresentanza del Capo della Polizia, che al termine della cerimonia ha voluto esprimere ai parenti di Elena il dolore di tutta la Polizia di Stato.

