Furgone con esplosivo contro albero, 2 feriti

BORGO A MOZZANO, 21 MAR - Un furgone che trasportava esplosivo per cave si è schiantato contro un albero mentre transitava sulla Ss12 del Brennero a Borgo a Mozzano (Lucca). L'incidente è avvenuto questa mattina alle 7 e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire la bonifica della zona. I due uomini che si trovavano a bordo al momento dell'incidente sono rimasti feriti. Uno è stato trasportato in codice rosso dall' ambulanza della locale Misericordia all'ospedale di Lucca. Il secondo, seppur meno grave ma con diversi traumi, in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso del 118. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità che è stata deviata sulla Regionale 445 della Garfagnana.

