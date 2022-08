Furto da mezzo milione in casa ex moglie Paolo Berlusconi

MILANO, 29 AGO - Maxi furto da mezzo milione di euro, oltre a monili e gioielli, nella casa milanese dell'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo. Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, ignoti si sono introdotti nell'abitazione della donna, in via Pagano, a Milano, e dopo aver smurato la cassaforte l'hanno portata via. A denunciare il furto è stata la domestica, perché la proprietaria era in vacanza fuori città. Le indagini sul colpo sono affidate alla polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA