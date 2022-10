Gasperini "soddisfatto della gara, ma un attimo e cambia tutto"

TRIESTE, 09 OTT - "Sono soddisfatto della gara: il calcio è questo e le partite possono cambiare in pochi minuti. Dobbiamo accettare il risultato, perché arriva sul campo dell'Udinese che era data, assieme al Napoli, nella migliore condizione della Serie A". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, commentando, in conferenza stampa, il pareggio alla Dacia Arena della sua Atalanta. "I cambi di attaccanti sono stati fatti per cercare il 3-0 e non certo per controllare la gara - si è difeso rispetto a chi contestava le uscite contemporanee di Loockman e Muriel -: se avessimo pensato a difenderci avremmo inserito altri calciatori. Piuttosto, sono state le assenze contemporanee in difesa che forse hanno pesato sulla nostra tenuta nel finale", ha concluso.

