Gdf acquisisce bilanci Comune Giglio, anche atti Concordia

ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 05 APR - La guardia di finanza ha acquisito atti al Comune dell'Isola del Giglio (Grosseto) in base a un provvedimento disposto dalla procura del capoluogo maremmano. Secondo quanto appreso, l'acquisizione dei documenti ha riguardato in particolare i bilanci comunali dell'ultimo decennio e varia documentazione collegata. Fra questa ci sarebbero anche atti relativi alla gestione dei fondi pervenuti al Comune per l'emergenza relativa al naufragio della Costa Concordia. I finanzieri si sono presentati al municipio isolano stamani, a Giglio Castello, e hanno concluso l'attività rientrando a Grosseto nel primo pomeriggio. Inoltre, sempre secondo quanto emerge, gli accertamenti disposti dalla procura sono frutto di indagine ma trarrebbero pure impulso dalle indicazioni di uno o più esposti.

