Gdf Como scopre 17 lavoratori in nero

MILANO, 01 GIU - Diciassette lavoratori impiegati "in nero" e due impiegati in modo irregolare sono stati scoperti dalla Gdf di Como in vari controlli, da cui si evince, tra l'altro, che 13 dei 19 identificati sono di nazionalità italiana a dispetto della solita prevalenza di queste irregolarità ai danni di stranieri. In particolare, secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Como, i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco (Como) hanno scoperto, in tre pizzerie, una nel comune di Villa Guardia (Como) e due nel comune di Olgiate Comasco (Como), due italiani, due pakistani, un egiziano e un albanese a lavorare senza contratto. In un bar ad Appiano Gentile (Como), hanno trovato altri due lavoratori italiani e uno romeno e infine, in una gelateria sempre a Villa Guardia (Como), è stato scoperto un ulteriore lavoratore, anch'egli italiano. I finanzieri della Compagnia di Erba, hanno scoperto, in una pizzeria, in un ristorante e in un bar nei comuni di Cabiate, Mariano Comense e Cantù, tutti in provincia di Como, 4 lavoratori in nero (tre italiani e un venezuelano) oltre a due lavoratori irregolari di nazionalità italiana. Un altro lavoratore in nero è stato scoperto intento a prestare la sua opera in un salone da parrucchiere nel comune di Erba (Como). Nel contempo, i finanzieri del Gruppo Como, accedendo presso un ristorante in Como, hanno scoperto un altro lavoratore in nero di nazionalità italiana mentre, in un bar, situato sempre in Como, sono stati trovati altri 2 lavoratori italiani in "nero".

