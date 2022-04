Gdf Imperia sequestra 9 t. sigarette su tir confine Francia

GENOVA, 22 APR - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia ha arrestato per contrabbando l'autista di nazionalità bulgara di un autoarticolato con targa italiana in entrata dalla Francia e sequestrato 9 tonnellate di sigarette prive del sigillo del Monopolio di Stato. I militari hanno fermato il Tir alla barriera di Ventimiglia e hanno riscontrato anomalie sui documenti di trasporto esibiti. Grazie a una accurata ispezione del mezzo pesante realizzata anche con l'unità cinofila i militari hanno scoperto che all'interno del rimorchio, oltre ad un piccolo carico di copertura costituito da materiali metallici, erano presenti, inscatolate e posizionate su trenta pedane in legno, 45mila stecche di sigarette per un peso complessivo di 9 tonnellate e un quantitativo totale di 900mila pacchetti che riportavano in maniera grossolana il marchio di note sigarette americane e le avvertenze in lingua italiana. La Gdf ha sequestrato oltre alle sigarette l'intero autoarticolato e tre telefoni cellulari. Il carico avrebbe fruttato quasi un milione e mezzo di euro.

