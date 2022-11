Gdf: scoperta frode da 8mln per 75 mila abiti non Made Italy

PORDENONE, 28 NOV - Circa 75 mila capi di abbigliamento, interamente prodotti all'estero, con falsa etichettatura "Made in Italy, per una maxi-frode stimata di circa 8 milioni di euro, sono stati individuati e sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pordenone. Sono state denunciate sei persone. L'operazione, condotta dal Gruppo di Portogruaro, trae origine da un controllo lungo il tratto autostradale dell'A4 tra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza: in un autoarticolato proveniente dalla Bulgaria c'erano gli abiti prodotti anche in Albania e Tunisia con l'etichetta contraffatta. Erano destinati a una casa di moda bresciana, che poi li avrebbe distribuiti a tutta la rete di vendita nazionale. Le indagini si estendono a 400 negozi in tutta Italia.

