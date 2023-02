Genovese torna in carcere per esecuzione condanna

MILANO, 13 FEB - E' tornato in carcere Alberto Genovese, sulla base di un ordine di esecuzione pena, eseguito dalla Squadra mobile e firmato dal pm di Milano Adriana Blasco, dopo la condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per aver prima stordito con droghe e poi violentato nel 2020 due modelle, la prima nella residenza Villa Lolita a Ibiza e l'altra nel suo attico milanese Terrazza Sentimento. L'ormai ex imprenditore del web dal luglio 2021 era ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi. L'ordine di carcerazione è basato sui reati 'ostativi' di violenza sessuale che non consentono in questo caso di scontare la pena ai domiciliari.

