Gigi Bici: esame ogiva proiettile trovato in casa arrestata

PAVIA, 15 MAR - Verrà eseguito lunedì prossimo, 21 marzo, nei laboratori della polizia scientifica a Roma, l'esame sull'ogiva del frammento di proiettile trovato il 20 gennaio scorso dalla squadra mobile di Pavia nella villa di Barbara Pasetti a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia). Potrebbe trattarsi del proiettile che ha ucciso Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici per avere gestito a lungo un negozio per la rivendita e la manutenzione delle biciclette. Barbara Pasetti, in carcere dal 20 gennaio con l'accusa di tentata estorsione, è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere. Sul frammento del proiettile è stata trovata anche della polvere vetrosa: potrebbe essere stata prodotta dalla rottura del vetro dell'auto di Gigi Bici, ritrovata dalla polizia nelle campagne di Calignano la sera di lunedì 8 novembre, il giorno in cui Criscuolo era scomparso e nel quale (secondo quanto è emerso dall'autopsia) è stato ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro alla tempia destra. Le perizie dovranno stabilire se l'arma del delitto è quella ritrovata dalla polizia in un nuovo sopralluogo nella villa, lo scorso 1° febbraio: il frammento di proiettile che lunedì prossimo sarà esaminato dagli esperti della scientifica sembra compatibile con la pistola trovata in casa di Barbara Pasetti. Intanto si attendono novità anche sull'esame dei reperti biologici ritrovati sull'auto di Gigi Bici: oltre al Dna della vittima è stata riscontrata anche la presenza di un altro Dna maschile. I periti lo metteranno a confronto con i 3 Dna prelevati nei giorni scorsi da Franco Pasetti, padre di Barbara, Gian Andrea Toffano, ex marito della fisioterapista, e Ramon Pisciotta, il "buttafuori" amico di Gigi Bici.

