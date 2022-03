Giovane ciclista travolto e ucciso sulle strisce a Ravenna

BOLOGNA, 24 MAR - Un giovane di 28 anni, Marco Saponi, è stato travolto e ucciso nel tardo pomeriggio di ieri, mentre in bicicletta stava attraversando la strada sulle strisce a Ravenna, in viale Po. Secondo la ricostruzione della stampa locale sarebbe stato centrato da un'auto guidata da un giovane che si è fermato per prestare i soccorsi e che è stato sottoposto ai test alcolemici. La vittima è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è morto poco dopo. Con sé non aveva i documenti ed è stato identificato solo in tarda serata. Marco Saponi era molto appassionato di ciclismo e pubblicava spesso sui social foto dei suoi viaggi sulle due ruote.

