Giovane in bici si scontra con camion e cade in fossato, morto

TRIESTE, 08 DIC - Un giovane cittadino straniero è morto all'alba dopo essersi scontrato con un camion; nell'impatto il giovane ha fatto un volo di una decina di metri finendo in un fossato, dove è morto. E' accaduto lungo una strada provinciale a San Marco di Mereto di Tomba, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, il giovane stava pedalando in sella a una bicicletta quando si è scontrato con il mezzo pesante. Dopo la chiamata al Nue112 gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e una automedica da Udine, allertando poi le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. I sanitari, però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

