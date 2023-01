Giovane intossicata per incendio in palazzina a Pordenone

PORDENONE, 14 GEN - Una giovane è stata ricoverata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dopo essere rimasta intossicata nella serata di ieri dal fumo di un incendio sviluppatosi in una palazzina nella zona di via Grigoletti. La giovane è stata soccorsa intorno alle 21 dalle equipes sanitarie di un'automedica e di un'ambulanza dopo essere rimasta coinvolta nell'incendio. Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco allerti dalla centrale Sores. Numerose sono state le chiamate giunte al numero unico di emergenza Nue112 Fvg. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno trasferito le telefonate alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA