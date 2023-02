Giudice Milano: 'Meta riattivi il profilo Instagram di Corona'

MILANO, 09 FEB - Il giudice civile di Milano Serena Nicotra ha ordinato a Meta Platforms Ireland Limited "la riattivazione" dell'account Instagram di Fabrizio Corona "entro sette giorni", accogliendo un ricorso degli avvocati Ivano Chiesa, Giorgio Molinari e Giulia Ferrari. Lo scorso novembre i legali dell'ex agente fotografico avevano presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Milano per ottenere proprio la riattivazione di quel profilo Instagram "disabilitato senza preavviso e senza una motivazione espressa". E il caso era stato discusso in un'udienza il 15 dicembre scorso. Oggi è arrivata la decisione del giudice. "Non bisogna avere mai paura di nessuno quando si ha ragione", ha commentato l'avvocato Chiesa.

