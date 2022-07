Giuntoli: "Per Osimhen tante telefonate, ma nessuna offerta"

NAPOLI, 09 LUG - "Ogni tanto parlo con i miei calciatori può essere successo che lo abbia fatto anche con Koulibaly. Gli abbiamo preparato la fascia di capitano extra large visto che quella di Insigne non gli va bene e allora l'abbiamo già confezionata". Così Luciano Spalletti, dal ritiro di Dimaro, parlando del difensore. Al ds Giuntoli viene chiesto se è vero che il gigante della difesa partenopea avrebbe detto di non gradire la destinazione Juventus. "Non ce ne è stato bisogno, perché per noi è incedibile". Quanto ad Osimhen da Giuntoli arriva una rivelazione: "Offerte vere e proprie non ce ne sono, ma rumors, telefonate di interessamento sì. Però tutti sanno che abbiamo grandi aspettative nei suoi confronti, abbiamo tre anni di contratto ancora, e sanno che l'offerta dovrebbe essere molto molto importante. Comunque l'offerta non è arrivata, ma tanti interessamenti telefonici, quelli sì". "Da Osimhen - aggiunge Spalletti - mi aspetto disponibilità e che possa migliorare. Lui ha qualità importanti nella corsa profonda e nello strappo importante, deve imparare qualcosa nei tempi di movimento. Lo abbiamo sfruttato poco sui colpi di testa e quest'anno cercheremo di sfruttarlo di più su questo aspetto tecnico". Infine il capitolo Ospina. "Volevamo tenerlo - spiega Giuntoli - gli abbiamo fatto una corte spietata, lui ha scelto una strada meno tecnica e più favorevole dal punto di vista economico. Noi volevamo confermarlo con Meret". Quanto alle prossime mosse sul mercato, Giuntoli ha precisato: "Per il momento cerchiamo due giocatori, un portiere da affiancare a Meret e un quarto centrale difensivo, poi per il resto siamo abbastanza completi". "Nessuna delusione - taglia corto Spalletti, su Ospina - i calciatori ci hanno abituato che possono scegliere il proprio futuro. lui ha scelto cosi avrà sicuramente delle motivazioni che accetto e lo ringrazio per quanto fatto".

