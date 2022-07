Gli sparano in un agguato, ucciso un 37enne a Foggia

FOGGIA, 11 LUG - Un 37enne di Foggia Alessandro Scopece con precedenti per spaccio, dipendente di un autolavaggio è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via Lucera alla periferia di Foggia. Il 37enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Riuniti di Foggia dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto stanno operando gli agenti della mobile che stanno indagando in un contesto di criminalità organizzata. Si tratta del quinto omicidio in Capitanata nel 2022 di cui quattro irrisolti; terzo omicidio dell'anno a Foggia dopo quelli di Alessandro Scrocco e Roberto Russo.

