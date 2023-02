Gotti, tante nove assenze ma col Napoli daremo tutto

GENOVA, 04 FEB - Impegno proibitivo e per di più con la rosa decimata per lo Spezia che domani incontra il Napoli, capolista indiscusso del campionato. "Mancano nove giocatori: Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho - ha detto il tecnico dello Spezia Luca Gotti -. Una o due mancanze le sopperisci, nove sono tante. È un momento così, da una situazione positiva all'improvviso ci ritroviamo a gestire un'emergenza. Andremo in campo e daremo tutto, se il Napoli sarà più bravo di noi gli diremo bravi". Holm, che non è al meglio da qualche settimana, rimane in dubbio. Krollis ha recuperato ma è indietro di condizione. "È arrivato da dieci giorni ed è come se fosse il 10 di luglio per lui. Viene da un altro mondo, dalla Lettonia, ora è qui e ascolta una lingua aliena, provando a capire cosa gli chiediamo. Questo è il suo momento, da lui ora possiamo aspettarci non più di questo". Allenamenti 'da remoto' per Luca Gotti che lunedì scorso si è operato ad un'anca a Milano e ha comunicato con staff e squadra via computer in questa settimana di convalescenza. Domani, per la partita casalinga contro il Napoli, potrebbe non essere in panchina. "Non è scontato che riesca ad andare in panchina, il nostro stadio ha una logistica che non ci aiuta purtroppo - ha detto oggi in conferenza stampa -. Ho visto tutti gli allenamenti della squadra, ci siamo collegati da remoto. Volevo essere oggi qui in campo con la squadra per la rifinitura". In merito al mercato, che ha visto lo Spezia tra le società più attive con otto ingressi, Gotti ha detto che "vanno ricreati nuovi equilibri e cercheremo di fare il meglio possibile. Il fatto che la società faccia uno sforzo e arrivi Shomurodov è significativo per il percorso di questo club. Non gioca da un po' di tempo, ma si è presentato in buone condizioni. Ha lavorato bene alla Roma".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA