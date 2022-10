Governo: Cozzoli, certi che farà crescere lo sport in Italia

MILANO, 29 OTT - Il ritorno del ministero allo Sport è "un importante segnale di attenzione", visto che "è stato previsto un ministro senza portafoglio ma con due deleghe fondamentali per la crescita del Paese: lo sport e i giovani. Ringraziamo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e siamo certi che il governo ci aiuterà a far crescere lo sport nel nostro Paese": lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli, a margine della tappa finale del tour 2022 #PiùSportPiùVita organizzato oggi in piazza Duomo a Milano. "Non è casuale - ha aggiunto - che il presidente Meloni abbia citato dei pilastri come lo sport, la cultura e la scuola per la crescita del Paese". Per questo Cozzoli ha poi rivolto "un grande in bocca al lupo al ministro Andrea Abodi che ha tante idee - ha concluso - assolutamente in linea con quello che è il piano di Sport e Salute: sono certo che faremo insieme un grande lavoro come abbiamo già fatto quando era presidente del Credito sportivo".

