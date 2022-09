Gravina, al Governo chiedo sostegno per Europei 2032

ROMA, 28 SET - "L'impegno che chiediamo al Governo è di continuare a sostenere la candidatura per gli Europei del 2032". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, parlando della candidatura dell'Italia per ospitare il torneo. "Chiamare Meloni? No, io non chiamo nessuno - ha risposto sorridendo -. Devo solo sollevare un tema e il confronto ci sarà come c'è stato con il Governo Draghi. Entro il 15 novembre dobbiamo presentare una letterina d'impegno per la candidatura che sta ricevendo già tanti consensi", ha concluso Gravina.

