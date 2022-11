Gru cade su un edificio in costruzione a Padova

PADOVA, 12 NOV - I vigili del fuoco stanno intervenendo stamane a Padova per la caduta di una gru edile, che si è appoggiata sopra l'edificio in costruzione: nessuna persona è rimasta ferita. Arrivati sul posto con il personale di prima partenza e il funzionario di guardia, i pompieri hanno eseguito una prima verifica anche nella proprietà confinante dove è finito il braccio della gru. In corso di accertamento le cause che hanno provocato il crollo del mezzo d'opera. Sul posto il personale dello Spisal e la polizia locale. Già in corso le operazioni di recupero della gru.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA