Gualtieri, Atac è salva, abbiamo chiuso il concordato

ROMA, 23 DIC - "Oggi la nostra amministrazione ha impresso una svolta portando alla chiusura del concordato Atac". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza stampa in sala delle Bandiere, in Campidoglio. "Atac riacquisisce capacità di investimento, può bandire gare e affrontare nuovi investimenti. Per chiudere il concordato ci siamo trovati con debito residuo 117 milioni - ha sottolineato - che ha richiesto una azione industriale strategica. Aver portato a termine una azione di tale portata in un anno è un risultato storico. Abbiamo salvato e risanato Atac, mettendola in condizione di essere rilanciata"

