Gualtieri,per pulire Roma arriveranno 150 mezzi e 655 operatori

ROMA, 30 GIU - "Otto nuove spazzatrici e i primi 53 nuovi assunti che entrano in servizio per potenziare la pulizia e il lavaggio strade di Ama. Nuovi mezzi, più personale e una nuova organizzazione delle squadre per proseguire la fase di cambiamento che abbiamo avviato e raggiungere finalmente una pulizia piena e adeguata della città". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato quasi la metà della flotta Ama ferma -spiega Gualtieri- In appena sei mesi abbiamo alzato la disponibilità di mezzi del 16%, portandola al 68%. Abbiamo messo in servizio 300 squaletti e chiuso una gara per l'acquisto di 150 mezzi pesanti. Oggi, con queste 88 nuove spazzatrici, sostituiamo mezzi vecchi e ormai inadatti alla pulizia". Per quanto riguarda il personale "a questi primi 53 nuovi operatori se ne aggiungeranno altri 117 entro luglio, ed entro al fine dell'anno contiamo di assumerne e metterne in servizio complessivamente 655 -spiega Gualtieri- Negli ultimi 4 anni, sono andate in pensione oltre 1.000 persone che non sono state mai sostituite: incredibile!". "Siamo determinati ad aumentare in modo significativo il numero degli operatori impegnati nello spazzamento e lavaggio di strade e marciapiedi, che entreranno in servizio nel nucleo di Ama dedicato all'igiene urbana per interventi di pulizia intensiva in tutti i municipi". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Con questi nuovi mezzi e con le squadre composte ciascuna da 15 operatori, 2 spazzatrici, 1 lavastrade e 2 veicoli a vasca, saremo in grado di intervenire con lavaggio, pulizia e spazzamento delle vie, organizzandoci in modo integrato con i municipi per effettuare in concomitanza operazioni di diserbo, e con il dipartimento ambiente per eventuali interventi su aree verdi circostanti -aggiunge Gualtieri- Si parte con 3 squadre che andranno man mano aumentando fino a diventare circa 10, con le assunzioni a regime", conclude.

