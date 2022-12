Gualtieri, stazione Colosseo aperta da febbraio 2025

ROMA, 10 DIC - La stazione di "Porta Metronia dovrebbe entrare in funzione nell'ottobre del 2024 e la stazione Colosseo all'inizio del 2025 con la piena operatività dal febbraio del 2025". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del sopralluogo al cantiere della stazione Fori Imperiali della Metro C a cui ha preso parte insieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Bisogna essere rapidi. Quest'opera ha già avuto troppi ritardi in passato, e ora dobbiamo correre", ha aggiunto Gualtieri. Il sindaco ha definito "un gioiello tecnologico" la nuova rete. "Stiamo andando avanti bene ed è stato molto importante la conferma del finanziamento per il completamento di tutta la tratta - ha aggiunto - che dà certezza ed aiuterà anche ad accelerare i tempi di questa infrastruttura fondamentale. Questa sarà la stazione più importante e del mondo, davvero un capolavoro di ingegneria''.

