Guerini, a Ucraina anche armi per neutralizzare postazioni

ROMA, 05 MAG - "Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all'evoluzione sul terreno, l'impegno italiano continuerà a supportare l'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alle commissioni riunite Difesa di Senato e Camera. Successivamente il ministero ha precisato che il riferimento è a "munizionamenti a cortissimo raggio funzionali al solo scopo difensivo e per proteggere città e cittadini".

