Guida la moto del padre e cade, gravissimo 16enne in Brianza

LAZZATE (MONZA), 13 MAR - Un ragazzino di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto in sella ad una moto da enduro, cilindrata 250, all'interno del campo base in disuso dell'autostrada A36 "Pedemontana" a Lazzate (Monza). Il giovanissimo, residente di Cermenate (Como), era alla guida del motociclo del padre, senza targa e senza patente, quando è andato a sbattere contro un new jersey adiacente alla cancellata in ferro che delimita la recinzione dell'autostrada. Trasportato in eliambulanza all'ospedale Niguarda Milano, è ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione cc di Seveso, che hanno proceduto ai rilievi tecnici e all'identificazione dei testimoni.

