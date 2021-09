I premi Azione Cattolica ad Antoci, Spadaro, Toscano

Si svolgerà questa sera, nel Baglio dei Principi di Spadafora di Taormina, la consegna del premio 'Azione Cattolica 2021'. Il riconoscimento viene conferito ogni anno a personalità distintesi per particolari meriti in tre diversi ambiti di impegno: quello della vita ecclesiale, dell’Impegno sociale e politico e dell’arte e cultura. Per la sezione «impegno ecclesiale» verrà consegnato a padre Antonio Spadaro, gesuita, giornalista, teologo, critico letterario e accademico italiano, attuale direttore della rivista «La Civiltà Cattolica».

Per la sezione «impegno sociale e politico» a Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, autore del protocollo di legalità. Per la sezione «arte e cultura» a Fulvia Toscano, direttore artistico del Festival letterario Naxos Legge. «Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Recentemente sono stato nella Terra dei fuochi - dice Giuseppe Antoci - e ho visto il dolore di coloro che hanno perso i loro bambini a causa dei tumori provocati dal tremendo inquinamento e dalla mano spietata della camorra e delle mafie. «L'associazione 'il Coraggio dei Bambinì nasce per volere di una bambina speciale, Aurora Cannolicchio. Aurora - ricorda Antoci - si ammala di tumore a 8 anni e muore a 10. Prima di morire chiede ai suoi genitori di ricordarla facendo di tutto per evitare che quello che è successo a lei non accadesse più ad altri bambini. Da quel momento le lacrime si sono trasformate in impegno quotidiano e Aurora, in fondo, non ha mai smesso di vivere. A lei - conclude Antoci - dedico questo premio, la sua lezione di vita accompagni il nostro cammino».



