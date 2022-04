Icop: vince appalto metropolitana di Parigi da 27 milioni

UDINE, 28 APR - L'azienda di costruzioni Icop di Basiliano (Udine) si è aggiudicato un appalto da 27 milioni per la metropolitana di Parigi. Si tratta, come annunciato dalla Societe du Grand Paris (SGP) dell'attribuzione del terzo lotto per i lavori di costruzione della nuova Linea 18. Una commessa vinta dal raggruppamento d'imprese composto da Spie Batignolles Genie Civil, Ferrovial Construccion e Spie Batignolles Valerian, di cui la Icop è subcontractor nominato. L'appalto complessivo ha un valore di 438 milioni di euro (più Iva), e riguarda la realizzazione di 6,7 chilometri di tunnel e la costruzione delle stazioni Saint-Quentin Est, Satory e Versailles Chantiers, nonché otto pozzi di servizio. I lavori preparatori inizieranno alla fine dell'estate prossima, seguiti dai lavori di costruzione all' inizio del 2023. La ICOP è stata nominata subcontractor per la cordata e realizzerà il 50 per cento di tutte le opere di fondazioni che ammontano complessivamente a 54 milioni di euro. La Icop ha già realizzato interventi sulle Linee 14, 15 e 16.

