Identificata la prima vittima della frana di Ischia: «Eleonora era un angelo». Disperso il compagno

È stato identificato il corpo della donna morta travolta dalla frana che ieri ha devastato Casamicciola. Si tratta di una giovane di 31 anni originaria di Lacco Ameno, Eleonora Sirabella. Dunque il corpo rinvenuto non sarebbe quello di una donna originaria della Bulgaria come detto in un primo momento. La donna bulgara comunque resta tra i dispersi.

La 31enne è dunque la prima vittima ufficiale della tragedia che ha sconvolto Ischia. Eleonora era commessa in un negozio di Ischia. Viveva con il compagno, ancora disperso, nella zona del Rarone, una delle più colpite dalla lava di fango scesa nella notte di ieri. Sui social il ricordo commosso di tantissimi amici e di clienti del negozio dove lavorava.

Molti la definiscono un angelo, ne ricordano il tratto di bontà e mitezza ed era particolarmente benvoluta da tutti. Il suo corpo era stato ritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango. Particolarmente complesse erano state le operazioni di recupero.

