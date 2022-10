Iillycaffè distribuirà bonus ai dipendenti

TRIESTE, 25 OTT - Illycaffè, entro fine mese, distribuirà un bonus complessivo di 500 mila euro ai 1.350 dipendenti che operano nel gruppo, presente in 148 Paesi. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola precisando che l'importo della gratifica per ciascun addetto non sarà uguale in tutti i Paesi, a causa di una serie di variabili. E' la prima volta che il gruppo decide un extra-bonus in un periodo di difficoltà dell'economia. Il 28 ottobre, intanto, l'azienda presenterà i dati sui primi novi mesi mentre a fine anno è atteso il piano industriale 2022-2026 che, tra l'altro, dovrebbe puntare a un raddoppio del canale e-commerce (oggi vale il 15% delle vendite) a un maggiore presidio dell'horeca e - a livello geografico - a un forte rafforzamento negli Stati Uniti e in Cina dove ci sono margini di crescita importanti, come era già stato annunciato mesi fa e come è conferma oggi dal Piccolo.

