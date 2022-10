Il 16 ottobre torna la Ortona Challenge, 'di corsa nella storia'

ROMA, 05 OTT - Dopo il successo della prima edizione nel 2018 e il periodo di pandemia, torna la Ortona Challenge. Di corsa nella storia grazie all'entusiasmo e al lavoro dell'Associazione culturale Crossroad, dell'A.S.D. Ortona for Runners di Ortona e del Centro Studi Canada Italia di Roma con il patrocinio della città di Ortona, Medaglia d'Oro al Valore Civile. Si tornerà a correre - si legge in una nota - nelle vie della città di Ortona, la piccola Stalingrado d'Italia come fu definita da Churchill, attraversando i principali luoghi che furono teatro dei sanguinosi combattimenti della prima battaglia combattuta casa per casa. La corsa ci sarà domenica 16 ottobre con partenza alle ore 10.00 con ritrovo alle ore 08.00 in piazza San Tommaso di Ortona. Il circuito tutto cittadino (di 4,9 Km) vedrà competere atleti e non, in una gara agonistica, una gara non competitiva ed una passeggiata amatoriale. Ci saranno anche gare per bambini e ragazzi. Le iscrizioni via e-mail possono essere inviate a c.ervana2019@virgilio.it o consultando la pagina Facebook di Ortona For Runners e comunque sarà possibile iscriversi anche sul posto, fino a mezz'ora prima della partenza della gara. Le iscrizioni chiuderanno sabato 15 ottobre alle ore 12:00. Link utili: https://www.facebook.com/crossroads.ortona/ https://it-it.facebook.com/OrtonaCorre/ https://www.centrostudi-italiacanada.it/ https://www.comuneortona.ch.it/index.php e su fb https://www.facebook.com/people/Comune-di-Ortona/100063502752604 / https://it-it.facebook.com/ambasciatadelcanada/

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA