Il Papa contro le fake news, la disinformazione è quotidiana

CITTÀ DEL VATICANO, 18 GIU - L'informazione deve essere pulita, onesta, completa. E' quanto auspica Papa Francesco che oggi è tornato a stigmatizzare il mondo delle fake news. Lo ha fatto in un incontro con i Paolini, religiosi che hanno come carisma quello appunto della comunicazione. "Se noi prendiamo i mezzi di comunicazione di oggi - ha detto Bergoglio - manca pulizia, manca onestà, manca completezza. La dis-informazione è all'ordine del giorno: si dice una cosa ma se ne nascondono tante altre". Il Pontefice auspica invece una comunicazione "nitida, chiara" e nel caso dei religiosi editori di tanti periodici, tra i quali anche Famiglia Cristiana, "testimoniata con la propria vita". Francesco, che pure in varie occasioni ha dimostrato stima e rispetto per il mondo del giornalismo, ha sottolineato la necessità di "redimere la comunicazione dallo stato in cui è oggi, nelle mani di tutto un mondo di comunicazione che o dice la metà, o una parte calunnia l'altra, o una parte diffama l'altra, o una parte sul vassoio offre degli scandali perché alla gente piace mangiare scandali, cioè mangiare sporcizia. Non è vero? È così". Se segue questi schemi la comunicazione "diventa un pasto indigesto, sporco, non pulito".

